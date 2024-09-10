Kartepe\'de Bisikletli Çocuğa Otomobil Çarptı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobilin çarptığı 13 yaşındaki bisikletli çocuk ağır yaralandı.
Sarımeşe Mahallesi Sezenler Caddesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen 41 AU 325 plakalı otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Kaan A'ya (13) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan çocuk, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sürücü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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