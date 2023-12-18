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Kartepe'deki lastik fabrikasında yangın: 8 işçi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Kartepe'deki lastik fabrikasında yangın: 8 işçi dumandan etkilendi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasında çıkan yangında 8 işçi dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü ancak fabrikada hasar meydana geldi.

Kartepe\'deki lastik fabrikasında yangın: 8 işçi dumandan etkilendi
18.12.2023 - 21:21,
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki lastik fabrikasında çıkan yangında 8 işçi dumandan etkilendi.

Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi Fabrikalar Sokak'taki bir lastik fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kısa süreli çalışmasıyla söndürülen yangında, fabrikadaki 8 işçi dumandan etkilendi. İşçiler ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yangın nedeniyle fabrikanın bazı bölümlerinde de hasar oluştu.

Kaynak: AA
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