(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de Kaş açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin yaklaşık 19 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 09.28'de Akdeniz'de Kaş açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini kaydetti. Depremin Antalya'nın Kaş ilçesine yaklaşık 145 kilometre uzaklıkta ve yerin 19,27 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Kaş Açıklarında 4 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?