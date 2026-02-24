Kaş Açıklarında 4 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Kaş Açıklarında 4 Büyüklüğünde Deprem

24.02.2026 10:04
AFAD, Akdeniz'de Kaş açıklarında 4 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini açıkladı.

(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de Kaş açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin yaklaşık 19 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 09.28'de Akdeniz'de Kaş açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini kaydetti. Depremin Antalya'nın Kaş ilçesine yaklaşık 145 kilometre uzaklıkta ve yerin 19,27 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Kaynak: ANKA

