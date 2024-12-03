Kaş Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.
İlçe Belediye Başkanı Erol Demirhan başkanlığında düzenlenen toplantıda, gündem maddeleri meclis üyelerince görüşülerek, oy birliğiyle karara bağlandı.
Mecliste, 2023 Yılı Sayıştay Denetim Raporu, Belediye Meclisinin bilgisine sunuldu.
Kaş Belediyesi Halk Lokantasında yemek (menü-öğle yemeği) bedelinin 80 lira olması kabul edildi.
Demirhan, belediye olarak yoğun şekilde çalıştıklarını ifade etti.
Dilek ve temennilerin ardından toplantı sona erdi.
Son Dakika › Güncel › Kaş Belediyesi Aralık Meclis Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?