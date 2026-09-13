Kaş'ın yeni adalet binasının temeli için çalışmalar başladı - Son Dakika
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Kaş'ın yeni adalet binasının temeli için çalışmalar başladı

Kaş\'ın yeni adalet binasının temeli için çalışmalar başladı
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AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kaş ilçesinde yapılacak yeni adalet binasının inşaatına başlandığını bildirdi.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kaş ilçesinde yapılacak yeni adalet binasının inşaatına başlandığını bildirdi.

Uslu, yaptığı yazılı açıklamada, eski cezaevi arsasında inşa edilecek adalet binası için yer tesliminin gerçekleştirildiğini belirtti.

Kaş'ın siluetine uyumlu, az katlı ve modern mimariye sahip olacak binanın yaklaşık 5 bin 600 metrekare inşaat alanına sahip olacağını aktaran Uslu, yapıda 26 hakim ve savcı odası, 5 duruşma salonu ile otopark bulunacağını kaydetti.

Uslu, "İlçenin ihtiyaçlarını takip ediyor ve yeni eserler kazandırmaya devam ediyoruz. Yeni adalet binası hemşehrilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Yatırımın hayata geçirilmesindeki destekleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'e teşekkür eden Uslu, şunları kaydetti:

"AK Parti siyaseti eser ve hizmet siyasetidir. AK Parti Antalya milletvekilleri olarak bakanlarımız, teşkilatlarımız ve il başkanımızla birlikte Kaş, Antalya ve Türkiye için çalışmaya, hizmetlerimize yenilerini eklemeye devam ediyoruz. Antalya'yı seviyoruz. Eserlerimizle, hizmetlerimizle yolumuza devam ediyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kaş'ın yeni adalet binasının temeli için çalışmalar başladı - Son Dakika

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