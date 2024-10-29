Kaş\'ta Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

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Antalya'nın Kaş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kortej yürüyüşü ve fener alayı düzenlendi.

Cumhuriyet'in 101. yılı etkinlikleri kapsamında ilçenin girişinde D-400 Karayolu Büyük Kavşak yakınında toplanan vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle marşlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Saat 19.23'te başlayan yürüyüş sırasında katılımcılar büyük bir Türk bayrağını da taşıdı.

Meydana ulaşan grup, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 101. yılını coşkuyla kutlayacaklarını belirterek "Bize bugünleri armağan eden Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anıyorum." dedi.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen etkinlik sonunda sanatçılar Özge Fışkın ve Soner Arıca konser verdi.