Kaş\'ta Mermer Ocağı İptali İçin Keşif Yapıldı

ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki Gökçeyazı Mahallesi'nde 95,5 hektarlık orman ve tarım arazisinin bulunduğu alana verilen mermer ocağı ruhsatının iptali için açılan davada, mahkeme bilirkişi keşfi gerçekleştirdi. Keşfe katılan yöre halkı, mermer ocağının iptalini istedi.

Kaş ilçesinin Demre sınırına yakın olan Demre Çayı'nın da havzasında yer alan Gökçeyazı Mahallesi İncir Ağacı mevkisinde bir firma tarafından açılması planlanan ve 24,3 hektarlık alanı için 'ÇED Gerekli Değildir' kararı verilen mermer ocağı davasında bilirkişi bölgede keşif yaptı. Kaş Çevre ve Kültür Derneği ile köylüler tarafından açılan dava kapsamındaki bilirkişi keşfinde heyet bölgede incelemede bulundu.

'O SAHADA BİNLERCE AĞAÇ VAR'

Dernek ve köylüler adına açılan davanın avukatı Tuncay Koç, toplam 95,5 hektarlık ruhsat sahasının 24,3 hektarlık kısmının işletmeye açılmasına yönelik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce verilen 'ÇED Gerekli Değildir' kararının iptali için Antalya 3'üncü İdare Mahkemesi'ne dava açıldığını söyledi. Dava kapsamda mahkeme bilirkişi heyetinin bölgede incelemelerini yaptığını belirten avukat Tuncay Koç, "Firmanın proje tanıtım dosyasında sahada 17 kızılçam ağacının kesileceği belirtilmiş ama bugün keşifte gördük ki 24,3 hektarlık alanın 21 dönümü tamamen ormanlık. 17 ağacın kesileceği yanlış bir bilgi. O sahada binlerce ağaç var" dedi.

İNSAN SAĞLIĞI TEHDİDİ

Kaş Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Ahmet Akoy, 25 hektar ve üzeri alanlara verilen ruhsatlar için ÇED zorunlu olduğundan, ÇED sürecini aşmak için, toplam arazi büyüklüğü 95,5 hektar olduğu halde firma tarafından 24,5 hektarın ÇED konusu edildiğini ve 'ÇED Gerekli Değildir' kararı alındığını söyledi. Mermer ocağı faaliyete geçtiğinde Gökçeyazı Mahallesi'nin geçim kaynağı olan tarım, hayvancılık, ormancılık faaliyetlerinin zarar göreceğini ifade eden Akoy, "En önemlisi, mermer ocağının faaliyette olduğu Belenli Mahallemizdeki gibi oluşan tozlaşma sebebiyle insanımız sağlığını kaybedecektir. Kaş, Türkiye'nin en önemli turizm noktalarından biridir. Mermer ocağı açılmak istenen alanın çevresi, Likya kültür mirasına ait yüzlerce arkeolojik alanla dolu bir açık hava müzesidir. Böyle bir tarihi zenginliği katma değeri olmayan mermer, taş için tahrip etmek Kaş'ın zenginliklerini anlamamak, bilmemektir" diye konuştu.

ALANIN NEREDEYSE TAMAMI AĞAÇLI

Tüm köylünün sağlığına, gelir kaynaklarına zarar verecek, yaşam alanlarını yok edecek mermer ocağının açılması kararının iptalini istediklerini belirten Akoy, "Bilirkişi keşfi, Kaş'tan ve Gökçeyazı Mahallesi'nden gelen vatandaşlarımızın katılımıyla tamamlandı. Alanın neredeyse tamamının pıynar, meşe, sandal ağaçlarından oluştuğunu, ruhsat alanı içinde tarım alanlarının bulunduğunu, köyde aktif tarım, hayvancılık, arıcılık, ormancılık faaliyetleri yapıldığını heyete gösterdik" dedi.

ARKEOLOJİK ALANLARIN LARI SUNULDU

Bölgede fotoğrafladıkları arkeolojik alanların tescili için Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na müracaatta bulunduklarını da belirten Akoy, şöyle dedi: "Bu dosyayı da mahkemeye sunduk. Bunların yanında alanın, tüm Kasaba Ovası'nın su kaynağı olan Demre Çayı'na sadece 250 metre mesafede olduğunu da görmüş olduk. Başarılı bir keşif oldu. Başta avukatımız Tuncay Koç olmak üzere Kaş'a sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Mücadele varsa umut da var. Halkımızın sağlıklı ve refah içinde yaşaması için, çocuklarımızın geleceği için ormanlarımıza, su kaynaklarımıza, tarım arazilerimize dokunmayın."