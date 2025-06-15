Kaş\'ta Otomobil Kayalıklara Çarptı

Antalya'nın Kaş ilçesinde yol kenarındaki kayalıklara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
M.L yönetimindeki 07 BZM 566 plakalı otomobil, Yeşilköy Mahallesi D-400 kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayalık alana çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralanan sürücü M.L ve M.K ambulansla Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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