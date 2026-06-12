Kaş ilçesinde "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" etkinliği gerçekleştirildi.
Merkez İlkokulunda düzenlenen etkinliğe Kaş Kaymakamı Tevfik Kumbasar, İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Tuğçe Akçakaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Arif Aydeniz, Kaş Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ömer Erkam Arslan ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Program kapsamında sınıflarda verilen teorik eğitimlerin ardından okul bahçesinde kurulan stantlarda öğrencilere çeşitli sağlık konuları hakkında eğitim verildi.
Etkinlikte ayrıca 112 ambulansı ve UMKE araçları çocuklara tanıtıldı.
Program sonunda etkinliğe katılan öğrencilere "Sağlık Elçisi" belgeleri verildi.
Son Dakika › Güncel › Kaş'ta Sağlıklı Çocuk Etkinliği - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?