Kaş\'taki Tarihi Tahıl Ambarları

20.10.2025 11:16
Antalya'nın Kaş ilçesindeki 3 asırlık tahıl ambarları, hem yerel halk hem de turistler için önemli.

Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan ve Likya lahitlerinin mimarisinden esinlenerek yapılan yan yana dizili haldeki tahıl ambarlarının bazıları halen bölge halkı tarafından kullanılıyor.

Likya Uygarlığı döneminde genellikle kireç taşından yapılan basamaklı bir podyum üstünde odası bulunan, üstü kapakla örtülen mezar yapılarına benzeyen tahıl ambarları, özellikle Antalya'nın batı ilçelerindeki köylerde bazı evlerin bahçelerinde yer alıyor.

Bezirgan Mahallesi'ndeki Ambarlararası mevkisinde yer alan 90'a yakın tarihi tahıl ambarı ise yan yana dizili toplu halde bulunuyor. Yapım tekniği açısından Likya mimarisindeki mezar yapılarına benzeyen, çivi kullanılmadan birbirine geçme yöntemiyle sedir ağacından yapılan 3-4 metre yüksekliğindeki tahıl ambarlarının yaklaşık 3 asırlık olduğu tahmin ediliyor.

Kentin kadim tarım kültürü ile sivil mimarisini yansıtma açısından da önem taşıyan tahıl ambarları aynı zamanda yayla ve sahil arasında göçebe hayat yaşayan bazı mahalle sakinlerinin eşyalarını saklamasına da imkan sağlıyor.

Likya Yolu'nu yürüyen turistlerin ilgisini çekiyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2012 yılında "kültür varlığı" olarak tescil edilerek koruma altına alınan Bezirgan tahıl ambarları, tarihi Likya Yolu'nu yürüyen turistlerin de ilgi odağı oluyor.

Yürüyüş güzergahında bulunan tahıl ambarlarını gezen turistler, bölge halkının ambarlardan tahıl almasını izliyor.

Bezirgan Mahallesi sakinlerinden turizmci Fehmi Erkek, AA muhabirine, tahıl ambarlarının 200 yıldan eski olduğunu söyledi.

Ambarların sedir ağacından yapıldığını anlatan Erkek, "Asırlardır insanlara hizmet vermeye devam ediyor. Hasat ettikleri ürünleri bu ambarlarda koruyorlar. Koruma altındaki tahıl ambarlarını Likya Yolu'nu yürüyen turistlerin de ilgisini çekiyor. Fotoğrafseverler de sık sık burayı ziyaret ederek fotoğraf çekiyor." dedi.

"Yağmurdan, soğuktan, sıcaktan ürünlerimizi bu ambar koruyor"

Dedesinden kalan tahıl ambarını kullanmaya devam eden 80 yaşındaki Ahmet Şalvarlı, ambarı zaman zaman tadilattan geçirdiğini ifade etti.

Ambarda buğday, arpa, nohut sakladığını dile getiren Şalvarlı, "Ayrıca kullandığımız değerli tarım aletlerini de ambara koyuyorum. Yağmurdan, soğuktan, sıcaktan ürünlerimizi bu ambar koruyor. İhtiyaç oldukça gelip ürünlerimiz ambardan alıyoruz." diye konuştu.

Şalvarlı, tahıl ambarları arasında dolaşırken çocukluk yıllarının aklına geldiğini, eski arkadaşların hatırladığını ve mutlu olduğunu dile getirdi.

Salih Kocabaş da atalarından kalan ambarları özenle koruduklarını söyledi.

Tahılların bozulmadan ambarlarda kaldığını ifade eden Kocabaş, özellikle mimari yapısının ziyaretçilerin ilgisini çektiğini vurguladı.

Likya Yolu yürüyüşü yapan turistlere de gönüllü rehberlik yaptıklarını belirten Kocabaş, "Turistlere ambarları anlatıyorum. Onlara çay ikram ediyorum. Bölgenin tanıtımı için çalışıyorum." dedi.

Kaynak: AA

