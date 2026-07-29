Kaş Yangınında Enerji Düşüyor

VALİ ŞAHİN: KAŞ YANGINININ ENERJİSİ DÜŞTÜ

Antalya Valisi Hulusi Şahin, İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda kentte devam eden yangınlarla ilgili bilgi verdi. Vali Şahin, "Salı gecesi saat 03.00'ten beridir yangınlarla boğuşuyoruz. Şu ana kadar küçükler hariç, 12'nin üzerinde yangın oldu, Gazipaşa'dan Kaş'a kadar. Gazipaşa'da oldu, Alanya'da oldu, Manavgat'ta çok sayıda oldu. Diğer ilçelerimizde de irili ufaklı çok sayıda yangın oldu. Küçükleri saymıyorum. Sadece büyük olanlar bile 12'yi geçti. Bunların 2'si hariç hepsini söndürdük. Salı gecesi 03.00'ten beri devam eden Kaş-Kınık bölgesindeki Üzümlü Mahallesi'nin üst kotlarındaki yangın devam ediyor. Ama iyi bir haber, iyice enerjisi düştü. Artık parlayan bir alev de kalmadı. İnşallah kısa süre içerisinde yeni bir rüzgar hamlesi olmaz ise kontrol altına alındı diyebileceğiz. Henüz diyemiyoruz" dedi.

'KUMLUCA YANGINI TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR'

Kumluca'da öğle saatlerinde çok ciddi bir yangın başladığını dile getiren Vali Şahin, "Kumluca, Olimpos'un üst tarafında Yazır bölgesinde. Kemer-Kumluca yolunu da etkileyen bir yangın. Bu yangın şu anda tüm hızıyla devam ediyor. Kemer-Kumluca yolunu, batıya giden ana yolumuzu da kapatmak zorunda kaldık. Şu anda oraya da 2 uçak, 4 helikopter, 30 itfaiye aracı, 9 arazöz ve 251 personelle müdahale ediyoruz. Sağ olsun ilçe belediyelerimiz, Büyükşehir Belediyemiz, itfaiye, AFAD, tabii ki orman teşkilatı, jandarma cansiperane çalışıyorlar sağ olsunlar. İnşallah oradan da iyi bir haber alacağız" diye konuştu.

'ÇOK DİKKATLİ OLMALIYIZ, BU HAVA DEVAM EDECEK'

Vali Şahin, "Dün ve bugünkü yangınlar hariç Akseki'de bir yangın oldu. Şu anda Muğla'nın Seydikemer, bizim Kaş'ın hemen sınırında büyük bir yangın var. Antalya yolunu kapattı. Balıkesir'de bir yangın çıktı. Bu rüzgar, kuru hava ve 40 dereceyi aşan sıcaklıklar yangının formülü aslında maalesef. Çok dikkatli olmalıyız. Bu hava devam edecek. Her ilçemiz çok çok dikkatli olmalı. O yüzden sizden özellikle istirham ediyorum arkadaşlarımızı da uyaralım. Bilinçlendirmeye en çok ihtiyacımız olan dönem. Bugün, yarın, bu hafta sonu, bu uyarı bitene kadar özellikle çiftçilerimiz tarımsal faaliyetlere çok dikkat etmeleri lazım. Yangın çıkartıcı hareketlerden uzak duralım. Piknikçilerimiz, çok dikkat etmemiz lazım. Yoksa bakın gece 03.00'te çıkan yangın büyük ihtimal insan etkisiydi, çünkü kara yolunun hemen kenarında çıktı. Daha net tespit edebilmiş değiliz tabii. Önemli bir kısmı da rüzgardan şase yapan tellerden çıkıyor. Onun da farkındayız. Ama insan etkisi de çok fazla" dedi.

EVLER ZARAR GÖRDÜ

Diğer yandan Kumluca Yazır Mahallesi Muhtarı Durmuş Karatekelioğlu, bölgedeki 450 haneden 20'ye yakınının tahliye edildiğini belirtirken, bazı evlerin yangından zarar gördüğünü söyledi. Muhtar Karatekelioğlu, "Zarar gören ev sayısı incelemeler sonucu belli olacak. Otomobillerin de yandığı söyleniyor. Yangın sönünce kesin sonuçlara bakabiliriz. Yangın bölgesine girmek şu an tehlikeli" dedi. Bölge sakinlerinden Uğur Akbulut da "Yangın yaklaşık 2 saat önce başladı, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Rüzgar çok kuvvetli olduğu için müdahaleyi güçleştiriyor. Bu mahallede 8- 10 ev ve birkaç araç yandı. Biz de komşulara yardımcı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

KEDİYE JANDARMA ŞEFKATİ

Kumluca'daki orman yangınından hayvanlar da olumsuz etkilendi. Alevlerin arasında kalan ve vücudunda yanıklar olduğu görülen bir kediye, bölgede görevli bir jandarma personeli su verdi. Kedinin başına ve vücuduna su döken jandarma personeli, hayvanın acısını hafifletmeye çalıştı.

Tolga YILDIRIM- İrem BAŞDAŞ- Aysu DURSUN- Mehmet ÇINAR- Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya),