KASKİ'den öğrencilere su tasarrufu eğitimi - Son Dakika
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KASKİ'den öğrencilere su tasarrufu eğitimi

KASKİ\'den öğrencilere su tasarrufu eğitimi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından "Su Tasarrufu ve Suyun Serüveni" projesi kapsamında anasınıfı öğrencilerine eğitim verildi.

10.12.2024 13:18
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından "Su Tasarrufu ve Suyun Serüveni" projesi kapsamında anasınıfı öğrencilerine eğitim verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, KASKİ ekipleri, Şehit İsmail Uygun ve Ayşe Ahmet İnci anaokullarında öğrencilerle bir araya geldi.

Düzenlenen program kapsamında ekipler su tüketimi, suyun canlı hayatı için önemi, su kaynaklarının korunması, suyun evlere ulaşma aşaması ve su tasarrufu konularında eğitim verdi.

Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetilmesinin tüm insanlığın görevi olduğu vurgulanan eğitimin sonunda öğrenciler su gönüllüsü olurken, merak ettikleri konuları da sordu.

Çeşitli animasyonlar ile desteklenen eğitim sonrası öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Belediye, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel KASKİ'den öğrencilere su tasarrufu eğitimi - Son Dakika

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