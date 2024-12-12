KASKİ'den Pınarbaşı'na 3 Milyonluk Altyapı Yatırımı

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünce Pınarbaşı ilçesinde 3 milyon 100 bin liralık altyapı yatırımı gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temininden sorunsuz altyapı ağının oluşumuna kadar altyapı kavramına giren bütün konularda örnek alınan yatırımların KASKİ aracılığıyla devam ettiğini bildirdi.

Yatırımların hız kesmeden sürdüğünü belirten Büyükkılıç, "KASKİ, Pınarbaşı ilçesi Esenköy Mahallesi'nde artan kuraklık riski, yağışların az olması ve yaz aylarında yerleşimin artması sebebiyle yeterli miktarda su temin etmek için 110'luk 10 ATU OPVC borularlar toplam 2600 metre yeni şebeke hattı imalatını gerçekleştiriyor. Memleketimizin insanı için ne yapsak az. Her geçen gün artan çalışma tempomuz ile bundan sonrası için de elimizden geleni yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.