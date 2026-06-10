Kasksız Motosiklet Sürücüsüne Ceza - Son Dakika
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Kasksız Motosiklet Sürücüsüne Ceza

Kasksız Motosiklet Sürücüsüne Ceza
10.06.2026 17:47
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Keşan'da kasksız motosiklet süren E.K.'ye toplam 7.500 lira ceza kesildi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 2 gün üst üste polisin trafik uygulamasında kasksız yakalanan motosiklet sürücüsü E.K.'ye (22) toplam 7 bin 500 lira ceza kesildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, dün İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde yaptığı denetimde E.K. yönetimindeki 22 ADV 993 motosikleti durdurdu. Kask takmadığı belirlenen sürücüye 2 bin 500 lira ceza uygulandı. Polis, bugün de Alparslan Türkeş Meydanı'nda motosikletler üzerinde denetim gerçekleştirdi. EK.'nin kullandığı motosikleti durduran polis, sürücünün kask takmadığını belirledi. Dün de kask takmadığı için ceza kesildiği tespit edilen sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddesinde katlamalı olarak 5 bin lira idari para cezası kesildi. Polis ekipleri, 2 günde toplam 7 bin 500 lira ceza uygulanan sürücü E.K.'yi, hem can güvenliği hem de ceza yazılmaması için kask takması konusunda uyardı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Edirne, Polis, Keşan, Yaşam, Son Dakika

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