Kastamonu Araç'ta otomobil taş duvara çarptı, kazada 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

H.Ö. idaresindeki 34 UE 6471 plakalı otomobil, Kastamonu-Araç kara yolu Aşağı Diphan mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki taş duvara çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan Esat Örnek, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan otomobil sürücüsü ve beraberindeki A.Ö, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.