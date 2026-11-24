Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Öğretmenler Günü kutlandı.

Bozkurt Kaymakamlığı önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Bozkurt Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen programda günün anlam ve önemini belirten konuşma, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili Recep Atak tarafından yapıldı.

Daha sonra ilçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Bozkurt Kaymakamı İsmail Koçdoğan, Belediye Başkanı Muammer Yanık ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili Recep Atak tarafından verildi.

Programa, Kaymakam İsmail Koçdoğan, Belediye Başkanı Muammer Yanık, İlçe Jandarma Komutanı Kemal Polat, İlçe Emniyet Amiri Vekili Özhan Dursun Çalık, daire amirleri ile öğrenciler ve öğretmenler katıldı.