Kastamonu'da 100 Bin Ziyaretçiyle Sergi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kastamonu'da 100 Bin Ziyaretçiyle Sergi

04.03.2026 15:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'daki 'Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi'ni 2 günde 100 bin kişi ziyaret etti.

Kastamonu'da Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Milli Saraylar Başkanlığı işbirliğinde açılan "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi"ni iki günde yaklaşık 100 bin kişi ziyaret etti.

Ramazan ayının manevi iklimini kültürel mirasla buluşturmak amacıyla 23 Ağustos Ortaokulu Spor Salonu'nda 2 Mart'ta açılan sergi, dün saat 23.00'te sona erdi.

Kabe ve Ravza-i Mutahhara örtülerinin yoğun ilgi gördüğü sergide, 99 vakıf eseri ve kutsal emanetler yer aldı.

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Halil Alper, AA muhabirine, serginin çok yoğun ilgiyle karşılandığını söyledi.

İlgiden çok memnun olduklarını dile getiren Alper, "Sergimiz gencinden yaşlısına toplumun her kesiminden yoğun katılım aldı. Kastamonu merkez başta olmak üzere çevre illerimizden Karabük, Çankırı ve Sinop illerimizden de yoğun katılım gözlemledik. İlk gün iftar saatlerine kadar yaklaşık 15 bin civarında bir ziyaretçi alırken, iftar sonrasındaki yoğun katılımla birlikte ziyaretçi sayımız 35 binlere yaklaştı. İkinci günde çok daha yoğun bir ilgiyle karşılaştık. İkinci gün gelen 65 bin ziyaretçiyle birlikte 2 gün içerisinde yaklaşık 100 bin kişi burayı ziyaret etti." dedi.

Serginin hazırlanmasına katkı sağlayan kurum ve ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür eden Alper, "Bu sergi vesilesiyle hem vakıf medeniyetimizin asırlardır taşıdığı emaneti hem de milletimizin bu değerlere olan bağlılığına bir kez daha şahitlik etmiş olduk." diye konuştu.

Sergiyi gezen vatandaşlardan Muhittin Sarıoğlu ise "Bunları gördüğüme çok mutlu oldum. Allah bin kere razı olsun. Bu gece bunları gördüm, belki de rüyamda da göreceğim. İçim kıpır kıpır ediyor. Buna kim sebep olduysa Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kastamonu, Etkinlik, Kültür, Güncel, Vakıf, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da 100 Bin Ziyaretçiyle Sergi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş enerji piyasalarını alt üst etti Doğal gaz tesisi kapandı, kömür fiyatları fırladı Savaş enerji piyasalarını alt üst etti! Doğal gaz tesisi kapandı, kömür fiyatları fırladı
İran ordusu, Umman’a saldırı düzenlediği iddialarını yalanladı İran ordusu, Umman'a saldırı düzenlediği iddialarını yalanladı
Domenico Tedesco’dan kötü haber Domenico Tedesco'dan kötü haber
Milli Savunma Bakanlığı’ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar
Ünlü senatör, ABD’yi İran’da bekleyen sonu açıkça söyledi Ünlü senatör, ABD'yi İran'da bekleyen sonu açıkça söyledi
Real Madrid ve Brezilya’yı üzen sakatlık Real Madrid ve Brezilya'yı üzen sakatlık

15:15
Hatay’daki füze alarmı sonrası Türkiye’den kritik hamle
Hatay'daki füze alarmı sonrası Türkiye'den kritik hamle
15:09
Fatmanur Çelik ile kızının cenazesinde olay: Tabuta dokunmalarına izin vermediler
Fatmanur Çelik ile kızının cenazesinde olay: Tabuta dokunmalarına izin vermediler
15:04
Hatay’da düşürülen füzeden ilk görüntü
Hatay'da düşürülen füzeden ilk görüntü
14:53
İsrail “İran helikopterini vurduk“ dedi, gerçek çok başka çıktı
İsrail "İran helikopterini vurduk" dedi, gerçek çok başka çıktı
14:37
İran’dan atılan balistik füze Türk hava sahasında düşürüldü
İran'dan atılan balistik füze Türk hava sahasında düşürüldü
14:27
ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti
ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 15:27:09. #.0.4#
SON DAKİKA: Kastamonu'da 100 Bin Ziyaretçiyle Sergi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.