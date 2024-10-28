Kastamonu'da 29 Ekim Kutlamaları - Son Dakika
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Kastamonu'da 29 Ekim Kutlamaları

Kastamonu\'da 29 Ekim Kutlamaları

Tosya, Cide ve Hanönü'nde Cumhuriyet Bayramı çelenk sunma törenleri düzenlendi.

28.10.2024 18:17
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Kastamonu'nun Tosya, Cide ve Hanönü ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

Tosya Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Kastamonu Vali Yardımcısı Tosya Kaymakam Vekili Aydın Ergün, Tosya Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Nuri Saçlı ve Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Törene İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman, AK Parti Tosya İlçe Başkanı Mustafa Takır, CHP Tosya İlçe Başkan Vekili Mehmet Sami Özcan, MHP Tosya İlçe Başkanı Suat Bazlamaçcı, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Cide

Belediye Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreninin ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene Cide Kaymakamı Murat Güneş, Belediye Başkanı Nejdet Demir ve ilçe protokolü katıldı.

Hanönü

Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk büstüne çelenk sunuldu.

Programa Hanönü Kaymakamı Abdulmelih Orhan, Belediye Başkanı Metin Yamalı ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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