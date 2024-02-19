Kastamonu'da 56 kişi yakalandı, 8 hükümlü cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Kastamonu'da 56 kişi yakalandı, 8 hükümlü cezaevine gönderildi

Kastamonu\'da 56 kişi yakalandı, 8 hükümlü cezaevine gönderildi

Kastamonu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 8 hükümlünün de bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 56 kişi, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. 12-18 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda yakalanan kişiler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kasten öldürme, dolandırıcılık, ruhsatsız silah bulundurma, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan hüküm giyen 8 kişi ise cezaevine gönderildi.

19.02.2024 11:21  Güncelleme: 11:26
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Kastamonu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 8 hükümlünün de bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 56 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik 12-18 Şubat'ta çalışma yapıldı.

Yakalanan 56 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"Kasten öldürme, dolandırıcılık, ruhsatsız silah bulundurma, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti" suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 8 hükümlü cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Kastamonu, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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