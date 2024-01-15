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Kastamonu'da 6 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kastamonu'da 6 firari hükümlü yakalandı

Kastamonu'da çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kastamonu\'da 6 firari hükümlü yakalandı
15.01.2024 - 14:35,  Güncelleme: 14:38
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Kastamonu'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, uyuşturucu madde ticaretinden 8 yıl 3 ay hapis cezası alan K.S. ile 4 yıl 8 ay hapis cezası bulunan K.S. ve 2 yıl 6 ay hapis cezası olan T.T, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan K.K, 3 yıl 6 ay hapis cezası alan U.Z. ile dolandırıcılık suçundan 1,5 yıl hapis cezasıyla hükümlü F.E. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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