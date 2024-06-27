Kastamonu'da Arıcılara Destek: Atıl Bal Mumları Yeniden Üretime Kazandırılıyor - Son Dakika
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Kastamonu'da Arıcılara Destek: Atıl Bal Mumları Yeniden Üretime Kazandırılıyor

Kastamonu\'da Arıcılara Destek: Atıl Bal Mumları Yeniden Üretime Kazandırılıyor

Kastamonu'da Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen bir proje ile atıl bal mumları geri dönüşüme kazandırılarak arıcıların maliyetleri azaltılıyor. Proje kapsamında kurulan Bal Paketleme Tesisi, arı yemi ve petek üretimi yaparak arıcıların temel girdi maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor. Tesiste yıllık 100 ton arı yemi ve 10 ton bal mumu üretimi yapılabiliyor. Ayrıca, tesis hijyenik koşullarda bal dolumu ve paketleme hizmeti de sunuyor. Proje çevreye duyarlı bir şekilde geri dönüşüm odaklı olarak tasarlanmış olup yıllık 5 ton atık peteğin yeniden üretime kazandırılması hedefleniyor. Bu sayede üretim maliyetleri yaklaşık olarak %20 düşmüş durumda.

27.06.2024 13:27
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Kastamonu'da arıcılara yönelik hazırlanan projeyle, atıl bal mumları yeniden üretime kazandırılarak maliyetlerin azalması sağlandı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansının (KUZKA) Batı Karadeniz Kalkınma Programı kapsamında Kastamonu Arı Yetiştiricileri Birliğine sağladığı destekle "Bal Paketleme Tesisi" kuruldu.

Yaklaşık 2 milyon lira bütçesi bulunan proje kapsamında, Kastamonu İş Geliştirme Merkezinde oluşturulan tesiste, arıcıların il dışından temin ettiği arı yemi ve peteğin üretimi yapılmaya başlandı.

Tesinin yıllık 100 ton arı yemi, 10 ton da bal mumu üretim kapasitesi bulunuyor.

KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç, gazetecilere, projeyle arıcıların temel girdi maliyetlerini azaltmayı hedeflediklerini söyledi.

Petek ve arı yemi fondan şekerinin üreticiler için maliyetleri etkilediğini belirten Genç, "Kurulan tesisle bu ihtiyaçları karşılayacak gerekli makine ve ekipmanlar tedarik edildi. Daha önce il dışından alınan petek ve fondan şekeri, ilimizde tedarik edilerek arıcılara uygun fiyatla verilmeye başlanmış oldu. Tesisteki modern makineler sayesinde hijyenik koşullarda bal dolumu ve paketleme hizmeti de veriliyor. Bu, tüketicinin güveninin kazanılması ve ürünün markalaşması açısından önemli." dedi.

Projenin geri dönüşüm odaklı olduğunu vurgulayan Genç, "Projemizin çevreye ve doğaya saygılı bir tarafı var. Kullanıldıktan sonra atığa dönüşen petekler, proje kapsamında tedarik edilen makineler sayesinde geri dönüştürülerek yeniden petek haline getirilmekte. Proje kapsamında yıllık 5 ton atık peteğin yeniden üretime sokularak ekonomiye kazandırılması hedefleniyor." diye konuştu.

Üretim maliyetleri yüzde 20 civarında düştü

Kastamonu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cem Başar da KUZKA'nın çağrısı üzerine proje hazırladıklarını dile getirerek, "Hem birliğimizin üyelerine hem de Kastamonu'da arıcılık yapanlara bu makinelerde üretmiş olduğumuz ham maddeleri uygun maliyetlerle sunmayı başardık. Kastamonu'da fondan şekeri ve temel petek üretimi yapan bizden başka kimse yok." ifadelerini kullandı.

Eskiyen petekleri alarak erittikten sonra külçe haline getirdiklerini anlatan Başar, şunları kaydetti:

"Daha sonra sterilizasyon kazanında yüksek sıcaklık altında üretime hazır hale geliyor. 120 derece sıcaklıkta basınç altında 15 dakika boyunca sterilize oluyor. İçindeki zararlı mikroorganizmalar, bakteriler ölüyor. Öldükten sonra üretim hattına alıyoruz. Orada balmumumuz basılıyor. Bu sayede güvenle balını tüketebileceğimiz bir ürünü üreterek insanlarımıza sunmuş oluyoruz. Daha önce Ordu ve Muğla gibi illerden temin edilen temel petek ve fondan şekeriyle maliyetlerimiz yüzde 15-20 civarında düştü."

Kaynak: AA

Kastamonu, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da Arıcılara Destek: Atıl Bal Mumları Yeniden Üretime Kazandırılıyor - Son Dakika

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