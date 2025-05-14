Kastamonu'da Engellilere Özel Merkez Açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kastamonu'da Engellilere Özel Merkez Açılıyor

Kastamonu'da bedensel engellilere yönelik eğitim ve tedavi merkezi açılacak, konaklama imkanı sunulacak.

14.05.2025 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği, Fiziksel Engelliler Vakfı ve Kastamonu Belediyesi işbirliği ile kentte Sportif Beceri ve Koordinasyon Eğitimi Merkezi açılacak.

Kastamonu Belediyesi tarafından tahsis edilen yerde, Fiziksel Engelliler Vakfınca kentteki bedensel engellilere yönelik fizik tedavi uygulamaları gerçekleştirilecek. Ayrıca, ilçede kent merkezine gelen özel gereksinimli bireyler ve aileleri, burada konaklayabilecek.

Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz, AA muhabirine Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği, Fiziksel Engelliler Vakfı ve Kastamonu Belediyesi ile ortak protokol imzaladıklarını söyledi.

Kastamonu için çok özel bir proje olduğunu vurgulayan Boyraz, "Yerimizi Kastamonu Belediyesi verdi. Burada Fiziksel Engelliler Vakfı tarafından yetiştirilen ve görevlendirilen fizik tedavi uzmanları bulunacak. Onlar, özel çocuklarımıza fizik tedavi uygulayacak. Bunun gibi Türkiye'de sadece 3 merkez var. Bedensel özel bireylerimizin ücretsiz fizik tedavilerini alabileceği bir merkez olacak." dedi.

Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği olarak farklı etkinlikler yaptıklarını hatırlatan Boyraz, "Ben bedensel engelli bireylerimize yönelik Kastamonu'da doğum günü etkinlikleri, sandalye teslimi, atlı terapi gibi etkinlikler yapabiliyorum ama başka hiçbir şey elimden gelmiyordu. Onlar için neler yapabiliriz diye düşünürken Fiziksel Engelliler Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Tatar hocamızla tanıştık. Onun bu süreçte bize çok büyük katkısı oldu." diye konuştu.

"Fizik tedavi uzmanları eşliğinde spor yapıp fizik tedavi görecekler"

Merkezde yapılacak etkinlikler hakkında bilgi veren Boyraz, şunları kaydetti:

"Bedensel engellilerimiz burada ücretsiz fizik tedavi alacaklar. Fizik tedavi uzmanları eşliğinde rahatsızlıklarına uygun olarak her hafta burada spor yapıp fizik tedavi görecekler. Bizim Mutlu Kafe'de özel bireyler çalışma salonumuz var ama biz bedensel özel bireylerimize hiçbir şey yapamıyoruz çünkü ne yaptıracağımızı bilmiyoruz. Tam da bu yüzden Fiziksel Engelliler Vakfı'nın bize vereceği bu destek çok önemli. Kastamonu'daki özel bireylerimiz Prof. Dr. Yaşar Tatar hocamızın muayenesinden sonra belediyemizin desteğiyle burada fizik tedavi alacaklar."

Merkezin misafirhane görevi de göreceğini dile getiren Boyraz, şunları kaydetti:

"İlçelerden gelen özel bireylerimizin hastanelerde işi bitmediği zaman uzak ilçelerimizden gelenler burada konaklayabilecekler. Bizim misafirhanede kalabilmemiz çok zor. Bazen sesten rahatsız olanlar oluyor. Onun için paramız olsa bile kalacak yerimiz çok zordu. Onun için artık kendi mekanlarında kendi memleketlerinde rahatlıkla kalacaklar. Şu anda bulunduğumuz mekan Türkiye'mizde örneği çok az olan bir yer olacak. Açılışımız önümüzdeki günlerde yapılacak."

Kaynak: AA

Kastamonu Belediyesi, Yerel Haberler, kastamonu, Güncel, Sağlık, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da Engellilere Özel Merkez Açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Liverpool, Arnold’ın yerine yeni sağ bekini buldu Görüşmelerde sona gelindi Liverpool, Arnold'ın yerine yeni sağ bekini buldu! Görüşmelerde sona gelindi
ABD Başkanı Trump: Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırdık ABD Başkanı Trump: Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdık
Galatasaray’dan İstanbul Boğazı’nda rakiplerini kıskandıracak kutlama planı Galatasaray'dan İstanbul Boğazı'nda rakiplerini kıskandıracak kutlama planı
Galatasaray maçında oynayacak mı Uğurcan Çakır resmen açıkladı Galatasaray maçında oynayacak mı? Uğurcan Çakır resmen açıkladı
İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha başlatıldı İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha başlatıldı
Ankara’daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum Ankara'daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum
Kimyasal madde tankını temizleyen 4 işçi hastanelik oldu Kimyasal madde tankını temizleyen 4 işçi hastanelik oldu
Trump, yeni vergi indirimini “Roket gibi olacağız“ diyerek duyurdu Trump, yeni vergi indirimini "Roket gibi olacağız" diyerek duyurdu
Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Fatih Tekke’yi kızdıran soru: Böyle bir soruyu kabul etmiyorum Fatih Tekke'yi kızdıran soru: Böyle bir soruyu kabul etmiyorum
12 Dev Adam’ın Avrupa Rakipleri Belli Oldu 12 Dev Adam'ın Avrupa Rakipleri Belli Oldu

15:52
DEM Partili Bakırhan, PKK’nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
15:33
Rozet takma törenine Erdoğan’ın sorusu damga vurdu: Hangi partiden, nereden geldi
Rozet takma törenine Erdoğan'ın sorusu damga vurdu: Hangi partiden, nereden geldi?
13:54
Trump’tan İstanbul’daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye’ye gelebilirim
Trump'tan İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye'ye gelebilirim
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 4’lü Suriye zirvesiyle ilgili ilk mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4'lü Suriye zirvesiyle ilgili ilk mesaj
12:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı
22:59
Vinicius Junior’ın satın aldığı takım şaşırttı
Vinicius Junior'ın satın aldığı takım şaşırttı
22:48
Boğaziçi Üniversitesi’nde göstericiler polise saldırdı: 13 polis yaralandı, 97 gözaltı
Boğaziçi Üniversitesi'nde göstericiler polise saldırdı: 13 polis yaralandı, 97 gözaltı
21:59
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar
21:52
Boğaziçi Üniversitesi’nde Nurettin Yıldız’a yumurtalı saldırı
Boğaziçi Üniversitesi'nde Nurettin Yıldız'a yumurtalı saldırı
21:32
Sane yok artık dedirtti Bayern Münih’ten istedikleri inanılmaz
Sane yok artık dedirtti! Bayern Münih'ten istedikleri inanılmaz
21:14
Sadece 92 dakika oynadı Galatasaraylı genç yıldıza Avrupa’dan 2 talip
Sadece 92 dakika oynadı! Galatasaraylı genç yıldıza Avrupa'dan 2 talip
21:02
Yunan basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türk dış politikasına övgü
Yunan basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk dış politikasına övgü
21:02
O pozisyonda ne konuşuldu Süper Lig’de 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı
O pozisyonda ne konuşuldu? Süper Lig'de 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2025 16:45:05. #7.12#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Engellilere Özel Merkez Açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.