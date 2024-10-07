Kastamonu'da Filistin İçin Protesto - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kastamonu'da Filistin İçin Protesto

AK Parti ve sendikalar, İsrail'in saldırılarını protesto etti, 42 bin Filistinli öldürüldü denildi.

07.10.2024 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Kastamonu İnsan Hakları Başkanlığı ile Memur-Sen ve Hak-İş Kastamonu şubeleri tarafından, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.

Nasrullah Meydanı'nda "Soykırıma lanet, direnişe bin selam" sloganıyla gerçekleşen programda konuşan Memur-Sen Kastamonu İl Başkanı İrfan Bakır, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana 17 bini çocuk, 11 bin 500'ü kadın olmak üzere 42 bin Filistinli masum insanı katlettiğini söyledi.

Tarihin hiçbir döneminde katilin ve soykırımcının bu denli desteklenmediğini belirten Bakır, " Gazze'deki direniş, insanlığın ve bizim onurumuzdur. Gazze'de evleri, toprakları, özgürlükleri, inançları için direnenlere selam olsun. İnsanlığın sancağı yere düşmesin, haysiyeti çiğnenmesin, umutlar sönmesin diye zulme karşı göğsünü siper edenlere, korkunç soykırıma rağmen siyonizme ve onlarca emperyalist devlete kahramanca direnenlere selam olsun." dedi.

AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ise İsrail'in Filistin'de savunmasız sivilleri hedef aldığını vurgulayarak, "Topraklarından edilmiş, hakları ve malları gasbedilmiş, öldürülmüş, katliama uğramış milyonlardan bahsediyoruz. Böyle bir gasp ve hırsızlığın üstüne kurularak, uluslararası hamilerinden yüz bulup günümüze kadar gelen bu suç şebekesinden zaten ne hak ne hukuk ne de adalet beklenebilir." ifadesini kullandı.

Programa, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, kastamonu, AK Parti, Filistin, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da Filistin İçin Protesto - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:16 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem harekete geçiyor Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem harekete geçiyor
14:57 Katledilen İkbal Uzuner’in babasının ilk ifadesi ortaya çıktı Katledilen İkbal Uzuner'in babasının ilk ifadesi ortaya çıktı
13:31 Bakan Uraloğlu Discord’u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil Bakan Uraloğlu Discord'u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil
12:54 Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma
11:57 Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti
07:35 Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinde kaybettikleri şehirden özür diledi Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinde kaybettikleri şehirden özür diledi
02:10 Emniyet, Esenyurt’ta 3 çocuğu taciz eden sapık için harekete geçti Emniyet, Esenyurt'ta 3 çocuğu taciz eden sapık için harekete geçti
01:44 Tünelde can pazarı: Aynı aileden 4 kişi araç içinde sıkıştı Tünelde can pazarı: Aynı aileden 4 kişi araç içinde sıkıştı
00:12 İsrail’den Beyrut’a peş peşe yoğun bombardıman, Hizbullah’tan şiddetli misilleme İsrail'den Beyrut'a peş peşe yoğun bombardıman, Hizbullah'tan şiddetli misilleme
23:35 Sur canisi Semih Çelik’in sıkça girdiği forum sayfası erişime kapatıldı Sur canisi Semih Çelik'in sıkça girdiği forum sayfası erişime kapatıldı
23:25 Giovanni van Bronckhorst’dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf Giovanni van Bronckhorst'dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf
23:08 Okan Buruk’tan Giovanni van Bronckhorst için olay sözler Okan Buruk'tan Giovanni van Bronckhorst için olay sözler
22:50 Erden Timur’dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj Erden Timur'dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj
22:33 Sur canisinin şokunu atlamadan ’Bari onu kurtaralım’ çığlığı: Senin kafanı keserim Sur canisinin şokunu atlamadan 'Bari onu kurtaralım' çığlığı: Senin kafanı keserim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2024 16:17:54. #1.13#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Filistin İçin Protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.