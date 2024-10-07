Kastamonu'da Filistin İçin Protesto

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AK Parti Kastamonu İnsan Hakları Başkanlığı ile Memur-Sen ve Hak-İş Kastamonu şubeleri tarafından, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.

Nasrullah Meydanı'nda "Soykırıma lanet, direnişe bin selam" sloganıyla gerçekleşen programda konuşan Memur-Sen Kastamonu İl Başkanı İrfan Bakır, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana 17 bini çocuk, 11 bin 500'ü kadın olmak üzere 42 bin Filistinli masum insanı katlettiğini söyledi.

Tarihin hiçbir döneminde katilin ve soykırımcının bu denli desteklenmediğini belirten Bakır, " Gazze'deki direniş, insanlığın ve bizim onurumuzdur. Gazze'de evleri, toprakları, özgürlükleri, inançları için direnenlere selam olsun. İnsanlığın sancağı yere düşmesin, haysiyeti çiğnenmesin, umutlar sönmesin diye zulme karşı göğsünü siper edenlere, korkunç soykırıma rağmen siyonizme ve onlarca emperyalist devlete kahramanca direnenlere selam olsun." dedi.

AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ise İsrail'in Filistin'de savunmasız sivilleri hedef aldığını vurgulayarak, "Topraklarından edilmiş, hakları ve malları gasbedilmiş, öldürülmüş, katliama uğramış milyonlardan bahsediyoruz. Böyle bir gasp ve hırsızlığın üstüne kurularak, uluslararası hamilerinden yüz bulup günümüze kadar gelen bu suç şebekesinden zaten ne hak ne hukuk ne de adalet beklenebilir." ifadesini kullandı.

Programa, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.