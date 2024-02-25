Kastamonu'da ilaçla uyuşturulmuş 10 köpek tedavi altına alındı - Son Dakika
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Kastamonu'da ilaçla uyuşturulmuş 10 köpek tedavi altına alındı

Kastamonu\'da ilaçla uyuşturulmuş 10 köpek tedavi altına alındı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bulunan boş arazide hareketsiz yatan 10 köpek, vatandaşların ihbarı üzerine tedavi altına alındı. İlaçla uyuşturulduğu belirlenen köpekler, Cide Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde tedavi edilecek. AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, olayın takipçisi olduklarını ve sorumluların yargılanacağını belirtti.

25.02.2024 18:14  Güncelleme: 18:16
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde arazide bulunan, ilaçla uyuşturulmuş 10 köpek tedavi altına alındı.

Kemerli Mahallesi'ndeki boş araziye bırakılmış hareketsiz yatan köpekleri gören vatandaşlar, durumu Cide Belediyesine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve belediye ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemenin ardından ilaçla uyuşturulduğu belirlenen köpekler, Cide Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde tedavi altına alındı.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olayın takipçisi olduklarını belirtti. Ekmekci, şunları kaydetti:

"Derhal harekete geçen kamu görevlilerimize teşekkür ederim. Bu insanlık dışı olayı kimler gerçekleştirdiyse bulunacak ve yargı karşısına çıkarılacak. Kastamonu'muzun bu tür vakalara sahne olmasını asla kabul edemeyiz ve izin vermeyiz."

Kaynak: AA

Kastamonu, Hayvan Hakları, Çevre, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

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