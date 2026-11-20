Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği tarafından Gazze'de yapılan zulüm protesto edildi.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Kastamonu Nasrullah Meydanı'nda düzenlenen programda İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım kınandı.

Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Hadir Horuz, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde de Gazze'de çocuklara yönelik katliamın sürdüğünü söyledi.

Programda, çocuklardan Ahmet Yasir Horuz tarafından basın açıklaması okundu.

Horuz, Gazzeli çocukların sadece Gazzeli olduğu için bombaların hedefi olduğunu belirterek, "İsrail'in saldırıları sonucu evleri yıkılıyor, en sevdiklerini kaybediyorlar. Bu saldırılar sadece okulları, evleri, binaları yıkmadı, çocukların hayallerini de yıktı. İsrail saldırılarında 22 bin çocuk şehit oldu." dedi.

Gazze'de hayatta kalmaya çalışan çocukların ise çok üşüdüğünü vurgulayan Horuz, "İçmek için bir yudum temiz su, yemek için bir lokma yemek bulamıyorlar. Bizler onlara yiyecek, içecek, oyuncak göndermek istiyoruz ama İsrail buna izin vermiyor." diye konuştu.

Çocukların şiirler okuduğu program, yapılan duanın ardından sona erdi.