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Kastamonu'da Karne Törenleri

Kastamonu'nun ilçelerinde 5 bin 145 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girdi.

17.01.2025 17:50
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Kastamonu'nun Tosya, Küre, Taşköprü, İhsangazi, Doğanyurt, Cide ve Hanönü ilçelerinde karne töreni düzenlendi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 5 bin 145 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

İlçede 517'si okul öncesi, 1628'i ilkokul, 1621'i ortaokul ve 1379'u lise öğrencisi olmak üzere 5 bin 145 öğrenci karnelerini aldı, 449 öğretmen ile yarıyıl tatiline başladı.

Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Tosya Fevzipaşa İlkokulu'nda karne dağıtım törenine katılarak öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Kaymakam Ünsal, karnelerini verdikten sonra onlara çeşitli hediyeler dağıttı.

Küre

Küre ilçesinde Kaymakam Zübeyde Aslan, Belediye Başkanı Salih Turan, Milli Eğitim Müdürü Oğuz Yılmaz ve kurum amirleri okulları gezerek, öğrencilerin karnelerini dağıttı.

Kandemir ve Turan, öğrencilere bol bol dinlenmeleri ve kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

-Taşköprü

Taşköprü Fatih İlkokulu'nda düzenlenen törenle öğrenciler karnelerini aldı.

Kaymakam Abdullah Demirdağ, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Kaymakam Refiki Ahmet Tayyip Korkmaz, İlçe Emniyet Müdürü Faruk Velioğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yasin Bulut, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Korkmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şirin, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Ziya Ergün'ün katıldığı törende öğrencilere karneleri verildi.

Taşköprü ilçesinde 4 bin 728 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

İhsangazi

İhsangazi ilçesinde 523 öğrenci karne aldı.

İhsangazi İlkokulu ve Ortaokulunda düzenlenen karne törenine Kaymakam Erkan Şahin, Belediye Başkanı Hayati Sağlık, kurum temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Hanönü

Hanönü ilçesinde 373 öğrenci düzenlenen törenlerle karnelerini aldı.

Hanönü Kaymakamı Ceyhun Denli, Belediye Başkanı Metin Yamalı ilçedeki tüm okullar dolaşarak, karne törenlerine katıldı.

Denli ve Yamalı karne töreninde çocuklara kitap hediye ederek, tatil boyunca da bol bol kitap okumaları için tavsiyede bulundular.

Cide

Kastamonu Cide İlçesinde düzenlenen törenle 2 bin 184 öğrenci karne aldı.

Doğanyurt

Doğanyurt ilçesinde öğrencilerkarne sevinci yaşadı.

Doğanyurt İlkokulunda düzenlenen törene kaymakam Halil Affan Erdoğan İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Yeğin ve protokol üyeleri katıldı.

Kaymakam Erdoğan, öğrencilere bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kastamonu'da Karne Törenleri - Son Dakika

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