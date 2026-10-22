Kastamonu'da kasten orman yakan sanığa 8 yıl 4 ay hapis, 83 bin 300 lira ceza verildi

Kastamonu'da kasten orman yaktığı gerekçesiyle yargılanan sanığa, 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Kastamonu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kasten orman yakma" suçundan tutuksuz yargılanan M.A. ile taraf avukatları katıldı.

M.A, duruşmadaki savunmasında, ailesiyle yaşadığı tartışmanın ardından kızgınlıkla ormanı ateşe verdiğini ancak pişman olduğunu belirterek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık M.A'yı "kasten orman yakma" suçundan 8 yıl 4 ay hapis ile 83 bin 300 lira adli para cezasına çarptırdı.

Kastamonu'da 15 Ağustos 2025'te Karadere Orman İşletme Müdürlüğünün sorumluluk alanındaki ormanlık alanda çıkan yangında 400 metrekarelik alan zarar görmüştü.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünce yapılan incelemede yangının 4 farklı noktada kasten çıkarıldığı belirlenmiş, yürütülen soruşturma kapsamında M.A. hakkında "kasten orman yakma" suçundan dava açılmıştı.