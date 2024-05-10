Kastamonu\'da Kestane Gal Arısına Karşı Biyolojik Mücadele Başladı

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Kestane ağaçları ile meyvelerine zarar veren, halk arasında "katil arı" olarak bilinen gal arısı zararlısına karşı Kastamonu'da biyolojik mücadeleye başlandı.

Türkiye'de ilk kez 2014'te görülen gal arıları, 2021 yılında Kastamonu sahilindeki kestane ağaçlarının yoğun bulunduğu alanlara yayıldı.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünce 2022 yılında başlatılan mücadelenin 3'üncü yılında İnebolu Orman İşletme Müdürlüğünün sorumluluk alanındaki sahalara gal arısına karşı laboratuvarda üretilen "Torymus sinensis" isimli böceklerin salımı gerçekleştirildi.

İnebolu Orman İşletme Müdürü Azmi Şenel ve Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Orman Zararlıları ile Mücadele Şube Müdürü Uğur Şahin eşliğinde, İnebolu'ya bağlı Gökbel köyü ile Doğanyurt ilçesindeki kestane ağaçlarına 1500 böcek salındı.

Şahin, AA muhabirine, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü olarak kestane gal arısıyla mücadele çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Mücadelenin iki yönteminin bulunduğunu belirten Şahin, "Bir biyolojik mücadele, bir de biyoteknik mücadele. Biyolojik mücadele kapsamında istilacı böceği yiyen torymus sinensis isimli faydalı böceği kullanarak kestane gal arısıyla mücadele etmekteyiz." dedi.

Kestane gal arısının hızla üreyip yayıldığına dikkati çeken Şahin, şöyle devam etti:

"Bir kestane gal arısı, yılda 100'den fazla yumurta bırakabiliyor. Aynı zamanda yıllık 25 kilometre ile 100 kilometre arası yayılım hızı var rüzgara göre. Amacımız ilk 5 yıl kestane ormanlarında faydalı böcek popülasyonunu artırarak toplanacak anaçlarla diğer kestane ormanlarımıza faydalı böcek dağıtımını yapmaktır. Faydalı böceğimiz, kestane gallerinin içinde bulunan tırtılları, kestane gal arısı larvalarını yiyor. İlk 5 yıl biraz yavaş ilerliyor. Yılda 1-2 kilometre gibi yayılma alanı var faydalı böceğimizin fakat 5 yıldan sonra 60 kilometreye kadar yayılma potansiyeli bulunuyor. 5 ile 10 yıl arasında mücadele süremiz var. İnşallah faydalı olacak."

"Yumurta koymadan havada kestane gal arılarını topluyoruz"

Kestane gal arısıyla biyoteknik mücadelenin de yapıldığını dile getiren Şahin, "Temmuz ayı içinde kestane gal arılarının uçup yumurta koyduğu dönemde biyoteknik mücadele dediğimiz sarı renkli yapışkan tuzaklarımız var. Biyoteknik mücadele kapsamında da yumurta koymadan havada kestane gal arılarını topluyoruz." bilgisini paylaştı.

Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir sarı tuzak, tam uçma döneminde 400 ile 700 arasında kestane gal arısı toplayabiliyor. Geçen sene İnebolu'da yapıldı. Bu yıl çok daha geniş alanda hem biyolojik hem de biyoteknik mücadelemizi yaparak inşallah kestane gal arısının önüne geçeceğiz. Artıya geçmek için 10 ile 15 yıl arasında mücadele yapmamız gerekiyor. Biz, bu süreyi daha öne çekmek için çaba göstereceğiz."