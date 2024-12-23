Kastamonu'da Midibüs Kazası: 1 Ölü, 23 Yaralı - Son Dakika
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Kastamonu'da Midibüs Kazası: 1 Ölü, 23 Yaralı

İstanbul'dan Sinop'a giden midibüs kontrolden çıkarak devrildi; 1 ölü, 23 yaralı var.

23.12.2024 08:16
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Kastamonu'da devrilen midibüsteki 1 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Sinop'a cenazeye gidenleri taşıyan D.A. idaresindeki 34 KRK 319 plakalı midibüs, Karabük-Kastamonu kara yolunun Nalcıkuyucağı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 24 kişi ambulanslarla kentteki farklı hastanelere sevk edildi.

Yaralananlardan Hasan Çiftçibaşı (69) Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kastamonu'da Midibüs Kazası: 1 Ölü, 23 Yaralı - Son Dakika

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