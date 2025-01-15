Kastamonu\'da Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu

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Kastamonu merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

"Nitelikli dolandırıcılık" ve "zimmet" suçlarından gözaltına alınan S.Y, Ü.Y, S.Y, A.K, S.A, E.A. ve H.A'nın Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "kooperatif hissesi satışı" adı altında 120'den fazla kişiden yaklaşık 30 milyon lira toplandığı ancak tapu verilmediğinin tespit edilmesi üzerine dün Kastamonu, Ankara ve Sinop'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.