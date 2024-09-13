Kastamonu'da Offroad ve Karavan Festivali Başladı - Son Dakika
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Kastamonu'da Offroad ve Karavan Festivali Başladı

Kastamonu\'da Offroad ve Karavan Festivali Başladı

Kastamonu'da 81 il offroad kulübünün katılımıyla 3 gün sürecek festival başladı.

13.09.2024 19:47
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Kastamonu'da 3 gün sürecek Offroad Kamp ve Karavan Festivali başladı.

Kastamonu Doğa Sporları ve Offroad (KASDOFF) Kulübü tarafından düzenlenen, kamu kurumlarınca desteklenen festival, Uzunyazı mevkisinde gerçekleştiriliyor.

Pazar günü sona erecek festivalde konserler, açık hava sineması, çeşitli oyun ve yarışlar ile offroad araçlarının performans gösterisi yer alacak.

KASDOFF Kulübü Başkanı Tarkan Topaç, AA muhabirine, festivale 81 ildeki offroad kulüplerinden katılım olacağını söyledi.

Offroad sporcularına vefa borçları olduğunu belirten Topaç, "Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2021 yılında çok büyük bir sel oldu. Büyük acılar, kayıplar oldu. Biz orada mücadele ederken offroad sporcusu arkadaşlarımız bizi yalnız bırakmadı. Kastamonu kulübü olarak onlara vefa borcumuz vardı. Bu borcumuzu ödemek için festival yapalım dedik." dedi.

Festivalin düzenlenmesinde kurumların büyük desteği olduğunu dile getiren Topaç, "Bugün ufak bir eğlencemiz, ardından sinemamız olacak. Yarın yumurta, çuval yarışmalarımız ve ufak bir gösteri ile pazar günü de gösterimiz olacak." dedi.

Ofroad sporcularının her zaman devleti ve milletinin yanında olduğunu anlatan Topaç, "Bir yerde bir sorun varsa, üzerimize bir şey düşüyorsa biz orada oluruz. Jandarmamız, AFAD'ımız, UMKE'miz ne zaman ihtiyaç duysa yanlarında oluyoruz. Çağırdıklarında arama kurtarma yapıyoruz. Onlarla ulaşılmayacak yolları aşıyoruz." ifadesini kullandı.

Kastamonu'nun çok güzel bir doğası bulunduğuna işaret eden Topaç, "İnsanlar bölgenin doğası ve coğrafyasını merak ediyordu. Çok güzel etkinlik olacak." diye konuştu.

Kaynak: AA

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