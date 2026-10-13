Kastamonu'da operasyonda 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı

Kastamonu'da düzenlenen kaçak silah operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda yapılan operasyonda 6 ruhsatsız tabanca, 8 tabanca şarjörü ve 125 tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli yakalandı.