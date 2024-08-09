Kastamonu'da Otomobil Devrildi: 4 Yaralı

Kastamonu'da devrilen otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
N.T. (32) idaresindeki 34 BB 2150 plakalı otomobil, Bük köyü mevkiinde tırı sollamak isterken orta refüje çarparak ters döndü.
Kazada otomobildeki sürücü N.T'nin yanı sıra B.T. (25), F.T. (24) ve 6 yaşındaki E.İ.T. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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