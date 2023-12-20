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Kastamonu'da Özel Bireylere Ahşap Oymacılığı Eğitimi - Son Dakika
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Kastamonu'da Özel Bireylere Ahşap Oymacılığı Eğitimi

Kastamonu'da, Taşköprü Bedensel ve Zihinsel Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan 'Ahşaba Özel Dokunuş' projesiyle özel bireyler ahşap oymacılığı eğitimi alacak. Proje kapsamında kurulacak ahşap oymacılığı eğitim atölyesi aracılığıyla özel bireylerin mesleki yeterlilikleri geliştirilerek sosyal uyumun güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kastamonu\'da Özel Bireylere Ahşap Oymacılığı Eğitimi
20.12.2023 - 16:03,
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Kastamonu'da, "Ahşaba Özel Dokunuş" projesiyle özel bireyler ahşap oymacılığı eğitimi alacak.

Taşköprü Bedensel ve Zihinsel Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Ahşaba Özel Dokunuş" projesinin imza töreni, Vali Meftun Dallı'nın makamında yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneğinin paydaş olduğu 112 bin 107 lira bütçeli projeyle, kentteki 15-50 yaş arası 30 özel birey kurulacak "ahşap oymacılığı eğitim atölyesi" aracılığıyla mesleki yeterliliklerini geliştirecek.

Vali Dallı, projenin özel bireylere ciddi anlamda fayda sağlayacağını söyledi.

Projeyle ilgili bilgi veren Dallı, "Proje kapsamında kurulacak ahşap oymacılığı eğitim atölyesi aracılığıyla özel bireylerin mesleki yeterliliğinin geliştirilerek sosyal uyumunun güçlendirilmesi amaçlanıyor." dedi.

Taşköprü Bedensel ve Zihinsel Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Tevfik Yıldırım ise projenin destek almasından mutluluk duyduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

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Kaynak: AA
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