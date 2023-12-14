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Kastamonu'da polisler 1500 vatandaşı bilgilendirdi - Son Dakika
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Kastamonu'da polisler 1500 vatandaşı bilgilendirdi

Kastamonu'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internet ve uyuşturucu bağımlılığına karşı mücadele etmek amacıyla alışveriş merkezlerinde stantlar kurarak 1500 vatandaşı bilgilendirdi. Stantlarda teknoloji bağımlılığı, güvenli teknoloji kullanımı, sosyal medyanın etkisi, siber güvenlik, siber zorbalık, uyuşturucu maddelerin zararları ve korunma yolları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kastamonu\'da polisler 1500 vatandaşı bilgilendirdi
14.12.2023 - 16:47,  Güncelleme: 16:48
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Kastamonu'da polisler 1500 vatandaşı internet ve uyuşturucu bağımlılığına karşı bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte bulunan alışveriş merkezlerinde internet ve uyuşturucu bağımlılıklarıyla mücadele etmek amacıyla stantlar kuruldu.

Stantlarda ekiplerce, halka teknoloji bağımlılığının zararları, güvenli teknoloji kullanımı, sosyal medyanın hayata etkisi, siber güvenlik, siber zorbalık, uyuşturucu maddelerin zararları ve korunma yolları konusunda bilgilendirme faaliyetinde bulunuldu.

Kaynak: AA
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