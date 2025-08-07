Kastamonu\'da Proje Destek İmza Töreni

Kastamonu'da, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen iki projenin protokol imza töreni yapıldı.

İnsani Hayat Derneğinin "Bağımsız Yaşam Projesi" ile Sosyal İnovasyon ve Gelişim Derneğinin "Gelecek İçin Genç Çözümler Projesi", toplam 791 bin 456 TL hibe desteği aldı.

Vali Meftun Dallı'nın makamında gerçekleştirilen törende, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Yavuz Selim Şimşek ve dernek yetkililerinin katılımlarıyla projelerin imzaları atıldı.

Dallı, projelerin hayırlara vesile olmasını temenni ederek dernek başkanlarını çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Projelerle gençlerin spor, sanat ve kültürel faaliyetlerle sağlıklı ilgi alanlarının geliştirmelerinin sağlanması, aile içi bağların güçlendirilmesi, modern spor ve teknoloji odaklı etkinlikler ile kültür ve sanat dünyalarını güçlendirmek için motivasyon artırıcı faaliyetlerin yapılması, gençlerin fiziksel ve ruhsal sağlıklarının desteklenmesi hedefleniyor.