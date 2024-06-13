Kastamonu'da Ragbi Şampiyonu Olan Kız Takımı, Köy Okulundaki Öğrencilerin Lisanslı Sporcu Olmalarının Önünü Açtı - Son Dakika
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Kastamonu'da Ragbi Şampiyonu Olan Kız Takımı, Köy Okulundaki Öğrencilerin Lisanslı Sporcu Olmalarının Önünü Açtı

Kastamonu'da bulunan Seka Ortaokulu'nun beden eğitimi öğretmeni Sercan Hükümen'in öncülüğünde kurulan kız ragbi takımı, patlak basketbol topunu kullanarak Türkiye şampiyonu oldu. Bu başarı diğer öğrencileri de etkileyerek okuldaki tüm öğrencilerin lisanslı sporcu olmalarının önünü açtı. Öğretmenleri Hükümen koordinesinde ragbi, gülle atma, atletizm, bilek güreşi, oryantiring gibi çeşitli sporlarla uğraşan öğrencilere başarıları dolayısıyla ödüller verildi. Okul Müdürü Ergin ise okulun akademik başarının yanı sıra öğrencilerin sportif yeteneklerini de keşfetmeyi hedeflediklerini belirtti.

13.06.2024 13:25
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Kastamonu'da öğretmenlerinin patlak basketbol topunu dönüştürmesiyle başladıkları ragbide şampiyon olan kız takımı, köy okulundaki bütün öğrencilerin lisanslı sporcu olmalarının önünü açtı.

Taşköprü ilçesine bağlı Çördük köyünde bulunan 54 öğrencili Seka Ortaokulu'nun beden eğitim öğretmeni Sercan Hükümen'in öncülüğünde kurulan kız ragbi takımı 2019 yılında Türkiye şampiyonu oldu.

Patlak basketbol topuna dizlik geçirerek hazırladığı okul takımını kısa sürede Türkiye şampiyonu yapan beden eğitimi öğretmeni Hükümen'in başarısı diğer öğrencileri de etkiledi.

O tarihten beri okuldaki tüm öğrenciler öğretmenleri Hükümen koordinesinde ragbi, gülle atma, atletizm, bilek güreşi, oryantiring (yön bulma) gibi sporlarla uğraşmaya başladı.

Çeşitli spor branşlarında dereceye giren öğrencilere okul bahçesinde düzenlenen törenle ödülleri verildi.

"Yeteneklerine göre branşlara ayırdık"

Türkiye 18 Yaş Altı Kadınlar Ragbi Milli Takımı'nın antrenörlüğünü de yapan Sercan Hükümen, öğrencileri gözlemleyerek yeteneklerine göre branşlara ayırdıklarını söyledi.

Okul öğrencilerinin sporda önemli dereceler elde ettiğini dile getiren Hükümen, "Ragbi ile tanıştık. Depomuzda patlak basketbol topu vardı. Ona dizlik takarak top elde ettik. O dönem kurduğumuz takım Türkiye şampiyonu oldu. Bu bize farklı kazanımlar sağladı. 2019'dan günümüze kadar birçok branşla tanıştık. Çocuklar neler yapabileceğini gördü. Bunun sayesinde okulumuzdaki tüm öğrencilerimiz bir spor yapıyor, hepsi lisanslı. Başarının katkısıyla sporcularımız, öğrencilerimiz, ailelerimiz neler yapabileceklerini gördü." dedi.

Asıl hedeflerinin öğrencilerin bir spor dalıyla uğraşması olduğunu anlatan Hükümen, "Bizim çapımızdaki bir okul için büyük başarılar elde ettik." diye konuştu.

"Çok küçük bir okuluz"

Okul Müdürü Hüseyin Ergin de akademik başarının yanı sıra öğrencilerin sportif yeteneklerini keşfetmelerini de istediklerini dile getirdi.

Okulun Türkiye şampiyonluğunun çocukları motive ettiğini kaydeden Ergin, "Öğrenci mevcudu olarak çok küçük bir okuluz. Toplamda 54 öğrencimiz var, her birine destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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