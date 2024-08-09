Kastamonu'da şehit düşen Ahmet Şahan için Mevlid-i Şerif okutuldu - Son Dakika
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Kastamonu'da şehit düşen Ahmet Şahan için Mevlid-i Şerif okutuldu

Kastamonu'da görevi sırasında cezaevi firarisi ve uyuşturucu bağımlısı olan bir şahıs tarafından vurularak şehit düşen polis memuru Ahmet Şahan için Mevlid-i Şerif okutuldu. Şehit polis Ahmet Şahan için Kastamonu'da düzenlenen Mevlid-i Şerif programına çok sayıda kişi katıldı.

09.08.2024 22:33
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Kastamonu'da şehit düşen Ahmet Şahan için Mevlid-i Şerif okutuldu

KASTAMONU - Kastamonu'da görevi sırasında cezaevi firarisi ve uyuşturucu bağımlısı olan bir şahıs tarafından vurularak şehit düşen polis memuru Ahmet Şahan için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Kastamonu il merkezi İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokağı'nda 1 Ağustos'ta meydana gelen olayda, uyuşturucu bağımlısı ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen İsmail Bayam adlı şahıs, kendisini yakalamak için gelen Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Arif Ay ve Ahmet Şahan'a ateş açmıştı. Kurşunların isabet ettiği polis memurları Arif Ay ve Ahmet Şahan yaralanmıştı. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ahmet Şahan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Annesi S.B.'yi de rehin alan İsmail Bayam, polis ekiplerince öldürülerek etkisiz hale getirildi.

Memleketi Nevşehir'de toprağa verilen Şehit Polis Ahmet Şahan için Kastamonu'da Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Kuzeykent Ulu Camiinde akşam namazına müteakiben düzenlenen programa Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, Kastamonu İl Jandarma Komutanı Zafer Özden ile aynı saldırıda yaralanan polis memuru Arif Ay ve Ahmet Şahan'ın meslektaşları ile STK temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, aile yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda Ahmet Şahan için Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

Kaynak: İHA

Ahmet Şahan, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da şehit düşen Ahmet Şahan için Mevlid-i Şerif okutuldu - Son Dakika


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