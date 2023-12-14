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Kastamonu'da silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kastamonu'da silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Kastamonu'nun İnönü Mahallesi'nde bulunan iş yerinde Mustafa Hasan Tırpan'a silahlı saldırı düzenlendi. Tırpan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Saldırgan ise polis tarafından yakalandı.

Kastamonu\'da silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti
14.12.2023 - 12:34,  Güncelleme: 12:35
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Kastamonu'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

İnönü Mahallesi Kömürkara Sokak'ta Mustafa Hasan Tırpan'a (39), kendine ait iş yerinin içinde bulunduğu sırada yoldan geçen bir araçtan tabancayla ateş edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tırpan'ı ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Tırpan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan zanlı ise polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kastamonu'da silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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