Kastamonu\'da Sis Etkisi

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Kastamonu- Ankara kara yolu ile İstanbul yolu mevkisinde sis etkisini sürdürüyor.

Kent merkezinde de etkili olan sis nedeniyle Doğu Çevre Yolu Kavşağı mevkisinde görüş mesafesi 60 metreye kadar düştü.

Sürücüler, Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolu ile İstanbul yolunda ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyardı.