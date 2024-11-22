Kastamonu'da Soğuk Hava ve Kar Yağışı Bekleniyor

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Kastamonu'da hafta sonu soğuk hava ve kar yağışının etkili olacağı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Kastamonu'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren 14-18 derece azalarak mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların pazar günü kıyı şeridinde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kara dönüşmesi öngörülüyor.

Vatandaşların kuvvetli yağış, fırtına ve kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarının sebep olabileceği risklere karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.