Kastamonu'da Sosyal Deney: Yemek Nefes Borusuna Kaçtı - Son Dakika
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Kastamonu'da Sosyal Deney: Yemek Nefes Borusuna Kaçtı

Kastamonu\'da Sosyal Deney: Yemek Nefes Borusuna Kaçtı

Kastamonu'daki alışveriş merkezinde gerçekleştirilen sosyal deneyde, yemeğin nefes borusuna kaçması sonucu vatandaşlar anında müdahale etti.

15.09.2024 16:47
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Kastamonu'da bir alışveriş merkezinde yemek yerken senaryo gereği nefes borusuna yemek kaçan gence vatandaşlar anında müdahale etti

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kentteki bir alışveriş merkezinde ilk yardım ve Heimlich manevrasına dikkati çekmek amacıyla sosyal deney gerçekleştirildi. Senaryo gereği yemek yerken bir gencin nefes borusuna yemek kaçacak, yanında bulunan kişi de yardım isteyecekti. Gencin boğazına yemek kaçtığını gören vatandaşların tepkisi ölçülecekti.

Bir anda öksürmeye başlayan gencin yanında bulunan arkadaşı yardım diye bağırmaya başladı. O sırada orada olan iki kişi ilk müdahaleyi yaparken, diğer vatandaşlar da ambulansı aradı.

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğünde görevli acil tıp teknisyenleri, bunun bir sosyal deney olduğunu belirterek, vatandaşlara ilk yardım eğitimi verdi.

O anlar çevreye yerleştirilen kameralar tarafından kaydedildi.

İlk müdahaleyi yapan Ahmet Kara, İnebolu Belediyesinde itfaiyeci olduğunu söyledi.

Görünce anında müdahalede bulunduğunu belirten Kara, "Arkadaş birden nefes alamadı, boğazına yemek gitmiş. Aslında numaraymış hepsi ama gerekli ilk yardımları bildiğim için ben de müdahalede bulundum. Benim yanıma bir beyefendi daha geldi, o da müdahale etti, bana yardımcı oldu." dedi.

Sosyal deney olduğunu öğrendiğinde başta kızdığını ifade eden Kara, şöyle konuştu:

"Aslında güzel bir etkinlik, herkesin bu konularda bilinçli olması gerekiyor. Küçük çocukların boğazına yemek kaçabiliyor, televizyonlarda okullarda buna çok sık rastlıyoruz. Sokakta ya da bir kafede otururken bile başımıza gelebilir. Bu yüzden herkesin bu ilk yardımı bilmesi gerekiyor. Heimlich manevrası basit bir manevra ama can kurtarıyor, basit bir ilk yardım ile bir insanın canını kurtarıyorsunuz."

Öğretmen Uğur Doğan ise "Yemeğimi alıp gelmiştim. Sütunun arkasında kaldığım için ben göremedim, önce eşim görüp bana söyledi. Ben de koştum müdahale edeyim diye. O sırada bir arkadaş müdahaleye başlamıştı, ben de arkadaşı kontrol ettim, doğru şekilde yapıyor mu diye. İlk anda müdahale etmedim, sonra çıkmadığını düşündüm yabancı maddenin sonra ben müdahale etmek istedim. Zaten mizansenmiş, sonradan ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Olayı görenlerden Mustafa Özkan Çakıroğlu da "Biz yemek yiyorduk. Bir adam bağırmaya başladı. Boğulma numarası yaptı, gerçekten çok gerçekçiydi. Biz de kalktık hemen ambulansı arıyorduk, sonrasında sosyal deney olduğunu söylediler." dedi.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Eğitim Sorumlusu ve Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilimdalı Başkanı Prof. Dr. Fatma Mutlu Kukul Güven ise ilk yardımın önemine dikkat çekti. Güven, hava yoluna yabancı cisim kaçtığında kişi öksürüyorsa, öksürmesi için ve öksürmeye devam etmesi için beklemek gerektiğini söyledi.

Öksürük ile birlikte göğüs içinde oluşan hava basıncıyla yabancı cismin dışarı atılabileceğini aktaran Güven, şöyle konuştu:

"Ama artık öksüremiyor, konuşamıyor ve nefes alamıyorsa iki eliyle birlikte boğazını tutarak boğulma işareti veriyorsa o sırada bilinci de açıksa hemen hastanın arka tarafına geçip biraz gövdesini öne eğip, bir elimizde gövdesini destekleyip diğer elimizle de elimizin topuyla her iki kürek diliminin arasına beş kez vuruyoruz. Bu beş kez vurma sonrasında yabancı cisim çıkmadıysa ikinci manevramız var, bu da Heimlich manevrasıdır. Hava yoluna kaçan yaban cisim sebebiyle bebek ve hamile kadınlara Heimlich manevrasının yapılmaması gerekiyor. Çünkü hamilelerde göbek bölgesinde canlı olduğu için oraya hava basıncı yapmamız mümkün değil. Bebeklere de farklı uygulamalar yapıyoruz. Bunları net olarak öğrenmek ve doğru şekilde uygulamak için iyi bir ilk yardım eğitimi almamız gerekiyor."

Kastamonu İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Çağdaş Derdiyok da ilk müdahalenin çok önemli olduğunu vurguladı.

Derdiyok, "İlk yardım müdahalesinde de özellikle Heimlich manevrası biraz daha ön plana çıkıyor. Ülke olarak Heimlich manevrasına karşı toplumsal bir duyarlılık oluştu. Millet olarak yardım etmek duygusu bizlerde çok fazla hakim olduğundan biraz şekillendirilmesi gerekiyor. İki vatandaşımız hemen yerlerinden kalkıp müdahale etmek istedi, Heimlich manevrası yaptılar. Hatta çok bilinçli ve doğru bir şekilde müdahale ettiler. Her iki vatandaşımızın da ilk yardım eğitimi aldığını öğrenmemiz bizleri de mutlu etti." diye konuştu.

Kaynak: AA

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