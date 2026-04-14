Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timlerinin koordineli çalışması sonucu uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 36,15 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca, bir miktar sentetik ecza hapı ve uyuşturucu paketlemede kullanılan poşetler ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?