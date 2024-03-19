Kastamonu\'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Yakalandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte şüphe üzerine bir araç durduruldu.
Araçta ve içinde bulunan 2 kişinin üzerinde yapılan aramada, 555 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde otomobilinden indiği esnada husumetlisinin tabancalı saldırısına uğrayan bir kişi ağır yaralandı. Saldırgan olay yerinde tabancayı bırakıp kaçarken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemelerde 6 boş mermi kovanı bulundu.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir minibüs geyiğe çarptı ve 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü, depremlerin öğrenciler üzerindeki etkisini azaltmak ve yetenekli çocukları keşfetmek amacıyla ses yarışması düzenledi. Yarışmanın ilçe finalleri başladı ve birinci seçilen öğrenciler il finalinde yarışacak. Yarışmada öğrenciler türküler seslendirirken öğretmenleri de sazlarıyla eşlik ediyor. Yarışmanın amacı, öğrencilerin yeteneklerini keşfetmek ve depremlerin verdiği stresi atmak olarak belirtildi.
43 yıldır Gomalak ustalığı yapan Ayhan Kaymak, mesleğin unutulmaya yüz tuttuğunu ve gençlere öğretmek istediğini belirtti. Gomalak, antik ürünlerin yenilenmesinde kullanılan bir yöntemdir ve ustalarının sayısı her geçen gün azalmaktadır. Ayhan Kaymak, mesleğini gençlere öğreteceği bir atölye kurmayı hedeflemektedir.
AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, Taşkent Caddesi'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Çetinkaya, yüzlerce kişinin katıldığı iftar programında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, Karabük'e hizmet etme sözü verdi. Programa AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç ve AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt da katıldı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ücretsiz spor okullarında eğitim gören Cimnastik Kulübü öğrencileri, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Cimnastik Müsabakalarında derece elde etti. Köşkler Spor Salonunda düzenlenen müsabakada, DBB sporcuları Emel Eslem Turgut birinci, Azra Neva Zengin üçüncü ve Hevin Rojvina Kurçak dördüncü oldu.
Belediye-İş Sendikası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında devam eden TİS görüşmelerinin tıkanması sonucu yaklaşık 6 bin işçi eyleme çıktı. İşçiler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Egemenlik Evi Binası önünde oturma eylemi başlatacak.
Esenyurt Belediyesi ekipleri, parklarda yenileme ve bakım çalışmaları yaparak, parkları temiz ve modern bir görünüme kavuşturuyor.
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