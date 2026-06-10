Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince D-100 kara yolunda şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Aramada, 393,38 gram sentetik uyuşturucu, 65,08 gram kokain ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.U. ve Y.T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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