Kastamonu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Bin Hap Ele Geçirildi

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 bin 326 sentetik ecza hapı yakalandı, 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda bir şüpheliden 5 bin 326 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.