Kastamonu'da yaralı halde bulunan karaca doğaya bırakıldı

Kastamonu'da yaralı halde bulunduktan sonra tedavi edilen karaca doğaya bırakıldı.
Çatalzeytin ilçesinde yaralı halde karaca bulanlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Bölgeye giden ekipler, sağ arka bacağından yaralanan karacayı aldı. Veteriner hekimler tarafından 3 gün tedavi altında tutulduktan sonra iyileşen karaca tekrar doğal ortamına bırakıldı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, X sosyal medya hesabı üzerinden karacanın doğal ortamına bırakıldığı anın görüntüsünü paylaştı.
Yumaklı, paylaşımında, "Kastamonu'da köylüler tarafından yaralı halde bulunarak ekiplerimizce tedavi altına alınan karaca, doğal yaşam alanına kavuştu. Yolun açık olsun ufaklık." ifadelerine yer verdi.
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