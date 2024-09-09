Yeni Eğitim Yılı Törenleri Kastamonu'da Başladı - Son Dakika
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Yeni Eğitim Yılı Törenleri Kastamonu'da Başladı

Kastamonu'nun Hanönü ve Küre ilçelerinde yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla törenler düzenlendi. Hanönü Şehit Faruk Karagöz İlkokulu'ndaki etkinlikte saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Hanönü Milli Eğitim Müdürü Serkan Demirkıran, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile eğitime başlandığını belirtti. Küre ilçesinde ise Kaymakam Zübeyde Aslan, Belediye Başkanı Salih Turan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Yılmaz okulları ziyaret etti.

09.09.2024 16:17
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Kastamonu'nun Hanönü ve Küre ilçelerinde yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle tören düzenlendi.

Hanönü Şehit Faruk Karagöz İlkokulu'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Hanönü Milli Eğitim Müdürü Serkan Demirkıran, yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile yeni eğitim öğretim yılına başladıklarını söyledi.

Demirkıran, eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Küre ilçesinde de yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle tören düzenlendi.

Törenin ardından Küre Kaymakamı Zübeyde Aslan, Küre Belediye Başkanı Salih Turan ve Küre İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Yılmaz, ilçede bulunan okulları ziyaret etti.

Kaynak: AA

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