Kastamonu'da Yoğun Sis Etkili - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kastamonu'da Yoğun Sis Etkili

Ilgaz Dağı kesiminde görüş mesafesi 100 metreye düştü, sürücüler uyarıldı.

05.12.2024 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da İstanbul yolu ile D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesiminde sis etkisini sürdürüyor.

Bölgede dün sis nedeniyle Batı Çevre Yolu Kavşağı mevkisinde görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü.

Sürücüler, Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolu ile İstanbul yolunda yoğun siste ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyardı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Ilgaz Dağı, kastamonu, Güvenlik, 3-sayfa, Ulaşım, Güncel, trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da Yoğun Sis Etkili - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:32 İstanbul’da sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 22’ye yükseldi İstanbul'da sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi
11:17 Esnaftan konum vergisi mi alınacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan iddialara yanıt Esnaftan konum vergisi mi alınacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan iddialara yanıt
10:15 Turkcell’e büyük şok Yargıtay, alınan o ücretleri hukuksuz buldu Turkcell'e büyük şok! Yargıtay, alınan o ücretleri hukuksuz buldu
09:15 Şam öncesi son kale Hama’da çatışmalar gitgide şiddetleniyor Şam öncesi son kale Hama'da çatışmalar gitgide şiddetleniyor
23:47 Memurların görevden uzaklaştırılma şartları değişti Memurların görevden uzaklaştırılma şartları değişti
16:32 Hazal Kaya’nın köpeği “Sherlock“ hayatını kaybetti Hazal Kaya'nın köpeği "Sherlock" hayatını kaybetti
16:30 Dünyada tek vaka Hiçbir neden yokken eklemleri yerinden çıkıyor Dünyada tek vaka Hiçbir neden yokken eklemleri yerinden çıkıyor
16:12 İstanbul’un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu İstanbul'un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu
16:07 Esenyurt’ta cinsel istismar şüphelisinin alıkoyup vurduğu çocuktan acı haber Esenyurt'ta cinsel istismar şüphelisinin alıkoyup vurduğu çocuktan acı haber
15:56 Brad Friedel’dan komisyon iddialarına canlı yayında olay yanıt Brad Friedel'dan komisyon iddialarına canlı yayında olay yanıt
15:53 Ahmet Ercan’dan Antalya’daki 4.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama Ahmet Ercan'dan Antalya'daki 4.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama
15:49 “Otomotiv sektöründe rekabet kızışacak“ "Otomotiv sektöründe rekabet kızışacak"
15:46 Çöpten toplanıyor, tanesi 109 TL’den Avrupa’ya kapış kapış satılıyor Çöpten toplanıyor, tanesi 109 TL'den Avrupa'ya kapış kapış satılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 12:11:38. #1.11#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Yoğun Sis Etkili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.