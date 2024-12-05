Kastamonu'da Yoğun Sis Etkili

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Kastamonu'da İstanbul yolu ile D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesiminde sis etkisini sürdürüyor.

Bölgede dün sis nedeniyle Batı Çevre Yolu Kavşağı mevkisinde görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü.

Sürücüler, Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolu ile İstanbul yolunda yoğun siste ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyardı.