 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kastamonu Hanönü'nde 35 Endemik Tür Tespit Edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kastamonu Hanönü'nde 35 Endemik Tür Tespit Edildi

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda 35 endemik tür tespit edildiği bildirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ilçede bulunan bakır madeninde gerçekleştirilen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Çalışmalar kapsamında flora ve fauna izleme, tohum toplama, yuva oluşturma ve araştırma faaliyetleri yürütüldü. 2018, 2019 ve 2020 yıllarında yapılan araştırmalar sonucunda 288 tür tespit edildi ve bunlardan 35'inin endemik olduğu belirlendi.

Kastamonu Hanönü\'nde 35 Endemik Tür Tespit Edildi
20.01.2024 - 12:27,
Abone Ol

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda 35 endemik tür tespit edildiği bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, ilçede bulunan bakır madeninde DKMP personeli ve ekosistem uzmanlarınca gerçekleştirilen çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

"Bakır Ocağı Zenginleştirme Tesisi ve Atık Depolama Tesisi Kapasite Artış Projesi"nin ilçenin Vakıfgeymene Mahallesi mevkisinde faaliyete geçtiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Genel Müdürlüğümüzce ÇED raporunda belirtilen hassas ve endemik türlerin taşınması ile tohum toplama gibi çalışmalar uzmanlarca takip ediliyor. ÇED taahhütleri kapsamında flora ve fauna izleme, tohum toplama, yarasa ve sincap yuvalarının oluşturulması, mısır akbabası araştırma faaliyetlerini yürütmek üzere botanik uzmanı Prof. Dr. Hayri Duman, hidrobiyolog Prof. Dr. Aydın Akbulut, ornitolog Prof. Dr. Zafer Ayaş, memeli uzmanı Prof. Dr. Mustafa Sözen, ekolog/hidrobiyolog Dr. Levent Biler ve biyolog Gamze Kaya'dan oluşan uzmanlarca çalışmalar yürütülüyor. 2018, 2019 ve 2020 yıllarında faaliyet alanında gerçekleştirilen araştırmalar neticesinde 64 familyaya ait 288 tür tespit edildi. Bu türlerden 35'inin endemik olduğu belirlendi. Bölge Müdürlüğümüz, Doğa Koruma ve Sulak Alanlar, Av ve Yaban Hayatı Kastamonu Şube müdürlükleri ve Milli Parklar Müdürlüğü personelinin katılım sağladığı çalışmalar neticesinde 2023 yılı sonu itibarıyla final raporu sunuldu."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kastamonu, Hanönü, Çevre, Doğa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu Hanönü'nde 35 Endemik Tür Tespit Edildi - Son Dakika


10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12
Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10
İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57
Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı

Son Dakika
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53 Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 10:58:04. #1.12#
SON DAKİKA: Kastamonu Hanönü'nde 35 Endemik Tür Tespit Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement